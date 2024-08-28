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Политолог Юшков: Ожидать от МАГАТЭ каких-то значимых результатов не стоит

08:34
  • среда
  • 28 августа 2024

Обстрелы ВСУ атомных станций продолжатся

Насколько прочна защита Курской атомной электростанции? Способно ли МАГАТЭ повлиять на западных политиков, убедив их в опасности украинской военной авантюры? Рискнет ли Киев, шантажирующий Европу угрозой перекрытия газопроводов, действительно прервать российские поставки топлива?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. 

"Ожидать от МАГАТЭ каких-то значимых результатов не стоит. Рафаэль Гросси, их руководитель, неоднократно приезжал и на Запорожскую атомную станцию. А это крупнейшая АЭС в Европе. Ее ведь тоже обстреливают регулярно. И даже попадали близ хранилища отработанного ядерного топлива. И ничего от действий МАГАТЭ не изменилось - как Украина обстреливала, так и обстреливает. То же самое и с Курской станцией", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео

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