Европейский конфликт в массовом западном сознании - это ведь как раз виртуальная игра-стрелялка

Что наша жизнь? Игра? Она самая. И в этой игре все очень серьезно. Даже тогда, когда компьютерные стрелялки пытаются перенести в реальную жизнь.

Пресса обсуждает новость: Федеральная разведывательная служба Германии BND начала набирать сотрудников на выставке компьютерных игр. Забудьте о старых образах, о рыцарях плаща и кинжала, Джеймсах Бондах и прочих неутомимых бойцах тайного фронта. Сегодня геймер, кладущий врагов сотнями из виртуального автомата, может стать вполне себе профессиональным разведчиком.

Дефицит кадров заставляет профессиональную разведку вербовать людей, которые привыкли жить в виртуальном мире. BND совсем оторвалась от реальности? Британские коллеги считают, что так и есть. Лондонская Times сообщает: Соединенное Королевство и его союзники стали сомневаться в том, что Германия - надежный партнер. После того, как офицеры немецких ВВС провели разговор по незашифрованной линии, касающийся размещения на Украине дальнобойных ракет.

Европейский конфликт в массовом западном сознании - это как раз та самая виртуальная игра-стрелялка, где есть злые русские, виртуальная Украина, которой надо подбросить еще оружия и денег. А реальная картина мало кого интересует. Посмотрите на знаменитого самоходного деда. Байден давно стал олицетворением какой-то иной реальности, которая мало соприкасается с тем миром, в котором мы живем. На его фоне карнавальный Дональд Трамп выглядит просто отпетым реалистом, который вот-вот спасет мир.

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