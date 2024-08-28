Артиллерия нанесла мощный удар по боевикам в Курской области

Под огонь попали боевая техника, вооружение и боеприпасы

В приграничном районе Курской области минувшей ночью расчеты РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" нанесли очередной мощный удар по противнику.

Под огонь реактивной артиллерии попали боевая техника, вооружение и боеприпасы - их ВСУ подготовили для снабжения своих сил. Наши расчеты использовали эффект неожиданности, при котором радикалы не знают, откуда на этот раз прилетят снаряды.

Отличились в приграничье и экипажи вертолетов Ка-52 М и Ми-8, поразив живую силу и бронетехнику вражеских подразделений. Все ракеты легли точно в цель - это подтвердил в своем докладе командованию и авианаводчик.

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