ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР

08:44
  • среда
  • 28 августа 2024

Противник, понеся потери, отступил дальше на Запад

Российские войска в зоне СВО улучшили свое положение по переднему краю. Накануне с освобождением населенного пункта Орловка в Донецкой народной республике подразделения поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

В Николаевской области, в районе Очакова, расчет противотанкового комплекса "Корнет" группировки "Днепр" уничтожил станцию РЭБ неонацистов. Вражеский объект, который создавал помехи нашим дронам, в здании на побережье Днепровского лимана обнаружила разведка. Получив координаты цели, бойцы с расстояния более 8 километров поразили станцию управляемой ракетой и установили новый рекорд по дальности эффективной стрельбы. 

На херсонском направлении расчет самоходного орудия "Пион" калибром 203 миллиметра уничтожил крупный опорный пункт киевских боевиков. Получив координаты, экипаж оперативно прибыл на огневую позицию и поразил укрепрайон радикалов осколочно-фугасными снарядами с расстояния около 40 километров. Корректировка велась с помощью беспилотников. А затем самоходка, оснащенная одним из самых мощных полевых орудий в мире, быстро сменила место дислокации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.