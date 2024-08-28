Противник, понеся потери, отступил дальше на Запад

Российские войска в зоне СВО улучшили свое положение по переднему краю. Накануне с освобождением населенного пункта Орловка в Донецкой народной республике подразделения поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

В Николаевской области, в районе Очакова, расчет противотанкового комплекса "Корнет" группировки "Днепр" уничтожил станцию РЭБ неонацистов. Вражеский объект, который создавал помехи нашим дронам, в здании на побережье Днепровского лимана обнаружила разведка. Получив координаты цели, бойцы с расстояния более 8 километров поразили станцию управляемой ракетой и установили новый рекорд по дальности эффективной стрельбы.

На херсонском направлении расчет самоходного орудия "Пион" калибром 203 миллиметра уничтожил крупный опорный пункт киевских боевиков. Получив координаты, экипаж оперативно прибыл на огневую позицию и поразил укрепрайон радикалов осколочно-фугасными снарядами с расстояния около 40 километров. Корректировка велась с помощью беспилотников. А затем самоходка, оснащенная одним из самых мощных полевых орудий в мире, быстро сменила место дислокации.

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