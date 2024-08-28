Представлены новые герои спецоперации

Гвардии капитан Данил Севальнёв и его танковая рота ликвидировали долговременные огневые точки ВСУ

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Данила Климов во время воздушной разведки обнаружил вражеских диверсантов, которые пытались обойти позиции наших войск с фланга. Данила оперативно передал информацию штурмовой группе. В ходе внезапной атаки украинские боевики были уничтожены.

Гвардии капитан Данил Севальнёв и его танковая рота ликвидировали долговременные огневые точки ВСУ. Во время артобстрела Севальнёв получил контузию, но из боя не вышел и лично уничтожил несколько единиц техники и часть пехоты неприятеля, обеспечив проход основных сил вглубь обороны радикалов.

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