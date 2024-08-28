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Госнаграды в зоне СВО получили военные медики группировки "Центр"

09:08
  • среда
  • 28 августа 2024

Они отмечают свой профессиональный праздник

Государственные награды в зоне СВО получили военные медики группировки "Центр", которые в среду отмечают свой профессиональный праздник.

Им вручены ордена Пирогова, медали "За спасение погибавших" и медали Луки Крымского в непосредственной близости от передовой.

В непростых условиях, зачастую под обстрелами, специалисты эвакуируют раненых с поля боя, оказывают первую помощь, проводят лечение и реабилитацию. Военные врачи и медсестры добиваются того, что 97 процентов раненых бойцов возвращаются в строй.

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