Госнаграды в зоне СВО получили военные медики группировки "Центр"

Они отмечают свой профессиональный праздник

Государственные награды в зоне СВО получили военные медики группировки "Центр", которые в среду отмечают свой профессиональный праздник.

Им вручены ордена Пирогова, медали "За спасение погибавших" и медали Луки Крымского в непосредственной близости от передовой.

В непростых условиях, зачастую под обстрелами, специалисты эвакуируют раненых с поля боя, оказывают первую помощь, проводят лечение и реабилитацию. Военные врачи и медсестры добиваются того, что 97 процентов раненых бойцов возвращаются в строй.

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