Истекает срок предварительного заключения Павла Дурова

До 9 вечера по Москве прокуратура Парижа должна либо освободить его, либо предъявить обвинение

28 августа истекает срок предварительного заключения основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, задержанного в минувшую субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже.

До 9 вечера по московскому времени прокуратура столицы Франции должна либо освободить миллиардера, либо предъявить ему обвинение. Власти Пятой республики сообщили, что Дуров взят под арест в связи с расследованием дела, возбужденного по 12-ти статьям - среди них мошенничество, преступления против детей, торговля наркотиками и терроризм. Предпринимателя подозревают в соучастии.

прочем, многие эксперты склоняются к сугубо политической подоплеке дела и считают, что задержание бизнесмена связано с отказом сотрудничать с французскими спецслужбами.

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