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Против Трампа выдвинули новое обвинение

08:52
  • среда
  • 28 августа 2024

Максимальное наказание - 20 лет лишения свободы

Очередная атака на Дональда Трампа - спецпрокурор США выдвинул новое обвинение против экс-президента и кандидата от Республиканской партии.

Впрочем, оно лишь повторяет эпизоды, что уже рассматривает суд Вашингтона. Трампа предлагается привлечь за попытку удержаться у власти, несмотря на поражение на президентских выборах 2020 года. Максимальное наказание - 20 лет лишения свободы. В аппарате спецпрокурора пояснили: обвинение учитывает частичный иммунитет от уголовного преследования, который ранее подтвердил Верховный суд.

Сам Дональд Трамп назвал происходящее попыткой политического давления и манипуляции общественным мнением: "Это всего лишь попытка вмешаться в выборы и отвлечь американский народ от катастроф, которые Камала Харрис навлекла на нашу страну: вторжение на границе, преступность со стороны мигрантов, безудержная инфляция, угроза Третьей мировой войны и многое другое".

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