Жители Земли стали свидетелями "парада планет"

Следующий намечен на 28 февраля

Парад планет подготовила жителям Земли минувшая ночь. Редкое астрономическое явление можно было наблюдать еще и утром.

Шесть небесных тел расположились на небосводе по одну сторону от Солнца. В восточной части - Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, на юго-западе - Нептун и Сатурн.

Полноту впечатлений можно получить, даже не прибегая к оптике. Бинокль понадобиться только для того, чтобы рассмотреть в этом строю Уран.

Следующий большой парад планет пройдет 28 февраля 2025 года.

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