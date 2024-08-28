Жители Земли стали свидетелями "парада планет"

Следующий намечен на 28 февраля
Парад планет подготовила жителям Земли минувшая ночь. Редкое астрономическое явление можно было наблюдать еще и утром.
Шесть небесных тел расположились на небосводе по одну сторону от Солнца. В восточной части - Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, на юго-западе - Нептун и Сатурн.
Полноту впечатлений можно получить, даже не прибегая к оптике. Бинокль понадобиться только для того, чтобы рассмотреть в этом строю Уран.
Следующий большой парад планет пройдет 28 февраля 2025 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram