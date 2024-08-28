Жертвами ударов по городам Дженин, Туькарм и Тубас стали не менее семи палестинцев

Армия Израиля начала крупную военную операцию на Западном берегу реки Иордан с применением авиации и бронетехники.

Жертвами ударов по городам Дженин, Туькарм и Тубас стали не менее семи палестинцев. Более десяти ранены. Военные окружили крупнейшие больницы и препятствуют проезду машин скорой помощи. Бульдозеры разрушают дороги и городскую инфраструктуру. Над городами висят разведывательные дроны.

Продолжаются удары и по жилым кварталам сектора Газа. Не менее 20 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате обстрелов Хан-Юниса, Дейр-эль-Балаха и лагеря беженцев Джебалия.

Новым атакам со стороны Израиля подверглись и южные районы Ливана. В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении отряда "Хезболлы".

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