Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Венера перебралась в Весы

Овны

В личной жизни открывается новая глава. У вас может завязаться страстный роман или существующие отношения заиграют новыми яркими красками.

Тельцы

Ваша покровительница Венера перебралась в знак Весы. Вам стоит привести в порядок свой образ жизни, чтобы встретить осень в отличной форме и не болеть.

Близнецы

Все потихоньку налаживается в жизни, и вы можете наконец расправить плечи. Проследите, в какие сферы вернулась удача, и используйте это.

Раки

Проблемы, связанные с семьей, недвижимостью, личным бизнесом, скоро получат шанс на благополучный исход. Займитесь тем, что вас сейчас волнует.

Львы

С этого дня и до 23 сентября вам будет легче выражать свои мысли письменно. Пользуйтесь моментом и пишите что-нибудь, ведите дневник или социальные сети.

Девы

У вас начинается благоприятное время в плане заработков. Как минимум три недели вы сможете заключать выгодные контракты и зарабатывать хорошие суммы.

Весы

Венера входит в ваш знак, где пробудет двадцать пять дней, радуя вас гармонией. Вы будете хорошо ладить с окружающими и производить на людей приятное впечатление.

Скорпионы

Вы будете черпать силы и оптимизм исключительно в собственных источниках. Но вам не привыкать опираться на самих себя - это делает вас еще сильнее.

Стрельцы

Это день вдохновения, решительного настроя и обещаний самим себе. Главное – быть честными с собой. И не забыть завтра все то, что решили и задумали сегодня.

Козероги

Вы на пороге перемен в карьере или бизнесе. Звезды посылают вполне оптимистичные намеки, но нужно приложить усилия, чтобы выйти на новую дорогу.

Водолеи

Вы скоро с головой уйдете в учебу, уедете в путешествие или пересмотрите свое мировоззрение. К концу сентября вы будете уже немного другим человеком.

Рыбы

Вы улыбнетесь, вас ждет удача в финансах. Речь идет не о баснословных суммах, но все же вы получите то, чего ждали, или сможете подать документы и ждать выплат.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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