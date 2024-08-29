Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Венера перебралась в Весы
Овны
В личной жизни открывается новая глава. У вас может завязаться страстный роман или существующие отношения заиграют новыми яркими красками.
Тельцы
Ваша покровительница Венера перебралась в знак Весы. Вам стоит привести в порядок свой образ жизни, чтобы встретить осень в отличной форме и не болеть.
Близнецы
Все потихоньку налаживается в жизни, и вы можете наконец расправить плечи. Проследите, в какие сферы вернулась удача, и используйте это.
Раки
Проблемы, связанные с семьей, недвижимостью, личным бизнесом, скоро получат шанс на благополучный исход. Займитесь тем, что вас сейчас волнует.
Львы
С этого дня и до 23 сентября вам будет легче выражать свои мысли письменно. Пользуйтесь моментом и пишите что-нибудь, ведите дневник или социальные сети.
Девы
У вас начинается благоприятное время в плане заработков. Как минимум три недели вы сможете заключать выгодные контракты и зарабатывать хорошие суммы.
Весы
Венера входит в ваш знак, где пробудет двадцать пять дней, радуя вас гармонией. Вы будете хорошо ладить с окружающими и производить на людей приятное впечатление.
Скорпионы
Вы будете черпать силы и оптимизм исключительно в собственных источниках. Но вам не привыкать опираться на самих себя - это делает вас еще сильнее.
Стрельцы
Это день вдохновения, решительного настроя и обещаний самим себе. Главное – быть честными с собой. И не забыть завтра все то, что решили и задумали сегодня.
Козероги
Вы на пороге перемен в карьере или бизнесе. Звезды посылают вполне оптимистичные намеки, но нужно приложить усилия, чтобы выйти на новую дорогу.
Водолеи
Вы скоро с головой уйдете в учебу, уедете в путешествие или пересмотрите свое мировоззрение. К концу сентября вы будете уже немного другим человеком.
Рыбы
Вы улыбнетесь, вас ждет удача в финансах. Речь идет не о баснословных суммах, но все же вы получите то, чего ждали, или сможете подать документы и ждать выплат.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram