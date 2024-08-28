В аэропорту Казани ввели временные ограничения полетов

Росавиация объясняет это соображениями безопасности
Временные ограничения для обеспечения безопасности введены на работу аэропорта Казани. Об этом утром среды, 28 августа, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Как подчеркнули в ведомстве, соответствующее решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов — с 7 часов утра воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
В администрации аэропорта Казани уточнили РИА Новости, что самолеты, направляющиеся в столицу Татарстана, перенаправляют на запасной аэродром в Самаре.
В апреле Министерство транспорта России поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Это касалось воздушных гаваней с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае подобных атак. В России свыше 50 таких аэропортов.
При этом Росавиация предупредила, что возобновление работы ни одного из закрытых с февраля 2022 года аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно аэровокзала в Элисте, пока не ожидается. В ведомстве напомнили, что по решению Министерства обороны был введен такой режим.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram