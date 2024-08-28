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Пожар вспыхнул в Воронежской области при падении обломков БПЛА

08:36
  • среда
  • 28 августа 2024

За ночь система ПВО сбила 12 беспилотников

В Россошанском районе Воронежской области обломки сбитого беспилотника упали вблизи взрывоопасных объектов. Об этом в ночь на среду, 28 августа, рассказал глава региона Александр Гусев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, детонации не было, а вспыхнувший пожар удалось ликвидировать местными силами.

Из соображений безопасности было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов в районный центр, но после стабилизации обстановки им разрешили вернуться в свои дома.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, в ночь на 28 августа пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки в России с применением беспилотных летательных аппаратов — уничтожены двенадцать украинских БПЛА самолетного типа. Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области.

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