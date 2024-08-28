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МИД предупредил об угрозе эскалации на Ближнем Востоке

08:26
  • среда
  • 28 августа 2024

США только все усугубляют

Наращивание присутствия США на Ближнем Востоке грозит эскалацией в регионе.

Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вмешательство Вашингтона только усугубляет ситуацию, все конфликты можно решить без "помощи" из вне.

"Страны региона могут самостоятельно решать имеющиеся проблемы и разногласия политико-дипломатическими средствами", - уверена дипломат.

Ранее стало известно, что США развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к "любой непредвиденной ситуации"

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