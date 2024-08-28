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Родителей хотят наделить новыми правами в школьной жизни учеников

08:15
  • среда
  • 28 августа 2024

Рассматривается инициатива

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил закрепить законодательно понятие "родительское собрание" и дать родителям новые права в школьной жизни своих детей-учеников.

В частности, выбирать примерное меню завтраков и обедов для обучающихся, возможность отменять введения требований к одежде школьников, право организовывать внеурочную деятельность по своему желанию, расторгать договоры с поставщиком питания для школьников, а также запрещать увольнять учителей, которых, по мнению родителей, уволили несправедливо, передает пункты инициативы ТАСС.

Миронов выдвинул эту идею после того, как узнал данные Росстата, согласно которым работой школ полностью удовлетворены менее 29% родителей.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что около пяти тысяч зданий школ, детских садов и колледжей  подготовлено в Москве, чтобы принять детей в новом учебном году. Также мэр рассказал и о других новшествах: с этого года в МЭШ по ряду предметов внедрят систему искусственного интеллекта, а в рамках большой программы "Моя школа" ежегодно порядка 100 учебных заведений будут реконструировать по новому стандарту.

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