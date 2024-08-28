Жара, дождь и магнитная буря: москвичам рассказали о погоде

Синоптик выдал прогноз

28 августа в Москве ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов.

"Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный, холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами на территории города и области возможны кратковременные дожди. В Москве плюс 25 — плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 — плюс 28, на юге — до плюс 30 градусов", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новостям.

Кроме того в своем телеграм-канале синоптик сообщил о магнитной буре, накрывшей Землю. Однако бояться ее не нужно - это средняя магнитная буря класса G2 (второй из пяти возможных уровней интенсивности). Предполагается, что она будет непродолжительной и без усиления интенсивности.

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