Медведев: России придется наращивать арсенал после СВО

Политик рассказал о выпуске и поставках оружия в стране

Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений. Об этом во вторник, 27 августа, напомнил заместитель председателя российского Совета безопасности и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, "сейчас у нас с поставками в целом все благополучно", однако "не идеально, потому что идеально не бывает".

Медведев заявил, что по завершении активной части СВО "нам все равно придётся в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объема", поскольку Россия находится "на самообеспечении" в этой сфере.

Зампред Совбеза напомнил об опыте Советского Союза, который после окончания Великой Отечественной войны выпускал оружие в течение десятилетий — "именно поэтому мы до сих пор в ряде случаев используем тот самый запас", сообщает РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что в России по танкам производство с начала СВО увеличилось почти в 7,5 раз, по легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза, по высокоточным средствам поражения — в три раза.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что Вооруженным силам России необходим высокий темп технологического обновления. Как подчеркнул президент, "это важнейший, определяющий вопрос для нашей страны", хотя уже подтвержден высокий уровень восприимчивости к технологическим преобразованиям.

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