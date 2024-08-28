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Актер Роман Мадянов перенес операцию: грозила полная инвалидность

08:51
  • среда
  • 28 августа 2024

Стало известно о госпитализации артиста

В Сети распространилась информация об актере Романе Мадянове. Сообщается, что прославленного артиста срочно увезли в больницу из-за проблем с тазобедренным суставом. Телеграм-канал SHOT передает, что якобы актеру поставили неутешительный диагноз: коксартроз, который грозит полной инвалидностью.

Мадянову уже сделали операцию, он восстанавливается. В ходе хирургического вмешательства артисту частично заменили сустав протезом. Пока актер работать не может. Когда он сможет вернуться на сцену, точно неизвестно.

Кроме того, передает издание, последние месяцы Роман Мадянов проходит курсы противоопухолевой терапии из-за онкологии в легком. Болезнь медленно, но отступает. Сейчас знаменитый актер уже находится дома и реабилитируется.

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