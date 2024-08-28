Макрон шесть лет назад пытался переманить Telegram во Францию

Павел Дуров отказался переносить штаб-квартиру

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году во время обеда предлагал создателю Telegram Павлу Дурову переместить штаб-квартиру компании в Париж.

Как пишет The Wall Street Journal, тогда же французский лидер обсуждал с сооснователем Telegram предоставление ему гражданства Франции. Тем не менее, Дуров отказался от перевода своей компании в Париж.

Также источники утверждают, что в 2017 году французские шпионы провели совместную операцию с ОАЭ, взломав iPhone Дурова.

Тем временем бизнесмен остается под стражей. Утверждается, что он рассказал правоохранительным органам, что прилетел в Париж по приглашению Макрона. Газета Le Canard Chainé пишет, что Дуров, с его слов, в день задержания должен был вновь поужинать с президентом Франции. Однако Елисейский дворец отказался подтвердить эти сведения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что французские власти задержали Павла Дурова по чьему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования мессенджера. Это лишь доказало, что "Telegram — действительно надежная и популярная сеть".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что за этой историей стоят Соединенные Штаты. Политик отметил, что "для Вашингтона слежка в соцсетях, их тотальная цензура и подчинение, в том числе с помощью шантажа под видом борьбы с разного рода угрозами, являются традиционными способами политического управления и внешнего влияния".

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