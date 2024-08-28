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В Европе признали неготовность к прекращению транзита газа из России

09:07
  • среда
  • 28 августа 2024

Это приведет к росту цен и недовольству

Европа не готова прекращению транзита российского газа через Украину.
Украина отказалась от продления договора о транзите российского газа

Страны ЕС не были готовы к кризису 2022 года и к росту цен на газ в 10 раз. Сейчас ситуация лучше, но она может повториться в случае холодной зимы, сообщил глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли.

"Поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, несмотря на конфликт. Но сейчас тотальный блок поставок усугубит и без того сложную ситуацию", - объяснил он РИА Новости.

Больше всего от прекращения транзита российского газа через Украину могут пострадать страны Восточной Европы, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. Если будет запрос из Европы, то Киев готов обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему после истечения соглашения с "Газпромом", заверил президент Владимир Зеленский.

В настоящий момент украинская транзитная ветка остается единственным газопроводом, по которому российское топливо поступает в Европу. "Северные потоки" были разрушены и сейчас не функционируют, по украинскому трубопроводу поставки идут в сокращенном варианте. Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал–Европа" также остановилась.

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