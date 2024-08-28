"С волками жить — по волчьи выть": Прилучный рассказал о разрушении семьи

Актер дал откровенное интервью

Павел Прилучный считается одним из самых востребованных и успешных актеров. Его график расписан на месяцы вперед. Сам актер хоть и признается, что из-за загруженности не может даже выспаться, обилие работы его только радует.

Одной из знаковых ролей артиста стал образ Мэджика из сериала "Жизнь по вызову". После двух сезонов многосерийного фильма Мэджик меняется, причем не в лучшую сторону. Об этой роли Прилучный высказался так:

"Находясь в таком сомнительном и опасном бизнесе, как эскорт-услуги, моему персонажу трудно сохранять личностные ценности и оставаться на каких-то правильных позициях. Знаете, есть такая пословица: с волками жить — по волчьи выть. Еще разрушена его семья, а создать новую он не стремится, и я убежден, это тоже отрицательно влияет на человека. Поэтому Мэджик деградирует, зло в нем, можно сказать, постепенно одерживает верх".

Сам актер четко разделяет работу и личную жизнь. Несмотря на любовь к работе, семья для него на первом месте.

"Все, что я делаю в жизни, подчинено интересам жены и детей. Поэтому для нас естественно желать быть вместе как можно чаще и дольше. Я счастлив, когда мы с Зепюр работаем на съемках или на театральной сцене, а Тимофей и Мия в этот момент, например, находятся в зрительном зале", - признался Прилучный изданию "7 Дней".

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