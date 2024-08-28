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В Турции описали два сценария завершения конфликта на Украине

09:55
  • среда
  • 28 августа 2024

С России могут снять санкции

В Турции рассказали о двух возможных сценариях окончания украинского конфликта.

Первый – это корейский сценарий, то есть замораживание конфликта. Кризис завершится бессрочным прекращением огня, мирное соглашение подписано не будет. Россия и Украина сохранят полномочия в контролируемых ими районах, сообщил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

Второй сценарий – мирное соглашение. При таком раскладе возможна передача некоторых земель, компенсация и некоторые ограничения на вооружение. Этот вариант обеспечит международное признание и безопасность границ.

Озер отметил, что при втором сценарии возможно снятие с России санкций, а при первом – нет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт обязательно завершится диалогом, но для него Киеву "нужно иметь сильные позиции".

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