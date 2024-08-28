Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

Об этом сообщила Росавиация

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска (Республика Татарстан). Об этом в среду, 28 августа, рассказали в Федеральной службе воздушного транспорта (Росавиация).

Как отметил представитель ведомства, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Соответствующие ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Нижнекамске действуют с 9 часов, время возобновления работы в штатном режиме пока неизвестно. Аналогичные ограничения были введены в международном аэропорту Казани, сообщает ТАСС.

В июне казанский аэропорт уже закрывали на некоторое время без уточнения причины — авиационные власти также ссылались на соображения безопасности. Этому предшествовали сообщения о том, что украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Республики Татарстан.

При этом несколько аэропортов на юге и в центре России по-прежнему закрыты, они не работают с начала спецоперации. Лишь аэропорт Элисты открыли для полетов в мае, причем в сентябре 2023 года в пассажирском терминале успели сделать капитальный ремонт.

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