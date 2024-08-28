Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнекамска

Об этом сообщила Росавиация
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска (Республика Татарстан). Об этом в среду, 28 августа, рассказали в Федеральной службе воздушного транспорта (Росавиация).
Как отметил представитель ведомства, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Соответствующие ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в Нижнекамске действуют с 9 часов, время возобновления работы в штатном режиме пока неизвестно. Аналогичные ограничения были введены в международном аэропорту Казани, сообщает ТАСС.
В июне казанский аэропорт уже закрывали на некоторое время без уточнения причины — авиационные власти также ссылались на соображения безопасности. Этому предшествовали сообщения о том, что украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Республики Татарстан.
При этом несколько аэропортов на юге и в центре России по-прежнему закрыты, они не работают с начала спецоперации. Лишь аэропорт Элисты открыли для полетов в мае, причем в сентябре 2023 года в пассажирском терминале успели сделать капитальный ремонт.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram