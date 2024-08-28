В Госдуме напомнили водителям о новых штрафах с 1 сентября

Запрещается высаживать из транспорта инвалидов

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу поправки, запрещающие высаживать из транспорта за безбилетный проезд инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Об этом напомнил в среду, 28 августа, первый заместитель председателя думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Эта норма дополняет действующее законодательство, которое до сих пор содержало запрет только на принудительную высадку из транспорта несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Федяев предупредил, что с сентября водителю, который высадит инвалида первой группы или ребенка-инвалида без его на то желания, придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей. С должностных лиц будут взимать до 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Такие штрафы решили ввести после ряда инцидентов, когда водители общественного транспорта высаживали пассажиров, находящихся в заведомо беспомощном состоянии — в том числе детей. 7 марта 2021 года начал действовать закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за неоплаченный проезд, проезжающих без сопровождения взрослых. В Госдуме особо подчеркнули, что оставлять юных пассажиров на обочине опасно.

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