ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме напомнили водителям о новых штрафах с 1 сентября

10:01
  • среда
  • 28 августа 2024

Запрещается высаживать из транспорта инвалидов

С 1 сентября 2024 года в России вступают в силу поправки, запрещающие высаживать из транспорта за безбилетный проезд инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Об этом напомнил в среду, 28 августа, первый заместитель председателя думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Эта норма дополняет действующее законодательство, которое до сих пор содержало запрет только на принудительную высадку из транспорта несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Федяев предупредил, что с сентября водителю, который высадит инвалида первой группы или ребенка-инвалида без его на то желания, придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей. С должностных лиц будут взимать до 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Такие штрафы решили ввести после ряда инцидентов, когда водители общественного транспорта высаживали пассажиров, находящихся в заведомо беспомощном состоянии — в том числе детей. 7 марта 2021 года начал действовать закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за неоплаченный проезд, проезжающих без сопровождения взрослых. В Госдуме особо подчеркнули, что оставлять юных пассажиров на обочине опасно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.