Раскаяние - запоздалое

Танк ВСУ, который прорывался к поселку Коренево, морпехи заметили еще на целине. Дали подойти поближе. И даже один раз выстрелить. На этом вылазка диверсантов закончилась. Бойцы подняли дрон и направили его точно в моторный отсек. Взрыв был такой силы, что оторвало бронезащиту и башню. А потом еще минут пять детонировали снаряды. Кстати, не исключено, что танком управляли наемники из Польши. Фирменный флажок их подразделения - теперь трофей.

Боевики сдаются десятками. Накануне сложили оружие сразу три группы. Ставка Киева на наемников как ударный кулак в атаке на Курскую область полностью провалилась. Раскаяние запоздалое. Эти боевики еще несколько дней назад расстреливали мирных жителей. И мародерствовали.

Все панели, двери пробиты шрапнелью. Во дворе через каждый метр - отверстия от мин. На столе - кусочки хлеба, кексы. На плите - чайник. Жители этого дома собирались завтракать. Но ВСУ внезапно накрыли поселок залпами артиллерии. Пришлось все бросить и спасаться.

Диверсантов, которые еще цепляются за окраины населенных пунктов, выслеживает и ликвидирует авиация и расчеты дронов. Уничтожена в полном составе еще одна мобильная группа. А позиции и резервы ВСУ на границе с Сумской областью минувшей ночью атаковал дивизион реактивных установок. По предварительным данным, среди целей оказался и склад боеприпасов к американским HIMARS.

Накануне бойцы отрядов специального назначения "Арбат", "Дикая дивизия" и 1427 полка полностью освободили поселок Нижняя Паровая от неонацистов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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