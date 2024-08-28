Прокуратура Франции считает Дурова виновным сразу по 12 пунктам. Главное

Многие мировые эксперты называют дело откровенно политическим

Расследование дела Павла Дурова поручено Национальному бюро по борьбе с мошенничеством. Но о реальных причинах задержания основателя Telegram сейчас гадают все западные СМИ: "Существует версия, что он в последнее время сблизился с Кремлем и у Франции появилась возможность заполучить их данные. Еще у него якобы есть компромат на ЦРУ и информация о военных планах Нетаньяху. Все это, конечно, теории, но их следует воспринимать с огромным вниманием".

Особое внимание, конечно, к главе Пятой республики. Старейшая газета Парижа, ссылаясь на самого Дурова, пишет, что в день ареста бизнесмен летел на ужин с президентом Франции. Но в Елисейском дворце уверяют - в этот день Макрона не было в городе. Некоторые французские политики говорят, что он мог пойти на подлость: "Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова".

Аэропорт Ле Бурже, где задержали Дурова, используется для частных самолетов. Это значит, что получить информацию о прилетающих сложнее, чем в обычных аэропортах. Но не спецслужбам. Журналисты WSJ пишут - без шпионажа тут не обошлось. 6 лет назад, по их данным, телефон Дурова французы уже взламывали. Впрочем, это не помешало Макрону спустя год предложить ему перебраться со штаб-квартирой в Париж. Но тот отказался.

Сам Макрон - активный пользователь мессенджера. Переписку ведет с министрами, советниками, с членами своей партии. Которая сейчас не в лучшем положении после недавних выборов в парламент.

"Сколько времени прошло с момента второго тура выборов во Франции? Макрон попросил паузу из-за Олимпиады, а потом хотел отправить правительство в отставку. Но нет. Он медлит. Зато находит время для ареста совладельца Telegram", - заявил Марко Риццо, итальянский политик.

И действительно - все происходит аккурат перед назначением нового премьера и политической войны между несколькими партиями. На отвлекающий маневр арест Дурова, конечно, не тянет. А вот дополнительные политические очки в виде ключей от мессенджера с миллиардной аудиторией – это уже другой уровень. К слову, суд может сегодня его оставить под арестом на время следствия или выпустить под залог и без паспорта. Чтобы глава приложения с миллиардной аудиторией не сбежал из страны.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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