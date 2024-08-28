На форуме БРИКС в Москве обсуждают отечественные достижения в области науки и технологий

Для молодежи организовали обсуждение фильма "Удивительные приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении".

Маша и Миша - молодые ученые и участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ Мария Рындык и Михаил Гарбуз - в роли исследователей отправляются на крупнейшие российские предприятия, где зарождалось и развивается сегодня отечественное машиностроение. Научно-популярный фильм о трудовых буднях и достижениях отрасли - в центре открытого диалога на VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС .

"Наша задача была сделать картину доступной широкой аудитории", - отметила Елизавета Гамбург, продюсер фильма "Удивительные приключения Маши и Миши в тяжелом машиностроении".

Будущее за молодежью! А потому с помощью всех доступных медиа, включая кинематограф и соцсети, в сознании подрастающего поколения важно повышать авторитет и значимость таких областей, как промышленность и наука, уверены создатели проекта.

Судя по оживленной реакции юных участников диалога, равнодушным кинолента не оставила никого.

"Дискуссия была очень жаркой. Мы получили большое количество вопросов из зала. Большое количество ребят, которые присутствовали на показе фильма, тоже захотели участвовать в перспективе в таких проектах и популяризировать науку в медиа", - рассказала Валерия Родина, координатор Молодежного сообщества ВЫЗОВ, доктор политических наук.

Рассказать на широкую аудиторию о своих достижениях в области науки и технологий в рамках сообщества ВЫЗОВ сегодня могут все начинающие специалисты в возрасте до 35 лет. К движению присоединились уже более 4000 молодых ученых по всей стране.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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