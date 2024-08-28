Визитная карточка Приморья: что такое лотосы и как они цветут

Красивые, древние и невероятно сильные растения живут всего несколько дней

Невероятно красивые лотосы так и просятся на холст. Художники устремились на водоемы запечатлеть всю нежность этого цветка. И получаются не просто розово-зеленые пейзажи, а целые палитры оттенков.

"Лотосы постоянно меняются. Солнце освещает - и они меняются. Открываются, закрываются. И вот что-то мы запоминаем, берем основу и пишем", - говорит художница Софья.

Небольшие озера Приморья покрылись розовым ковром. Эти реликтовые растения стойко пережили ледниковый период и по сей день притягивают взгляды туристов и горожан.

Сергей знает об этом цветке, пожалуй, все. Говорит, растение это - с характером. Более 20 лет назад он высадил лотосы на небольшом участке водоема. А сегодня своими восьмиметровыми корнями они захватили большую территорию озера, не давая шанса остальным видам.

При этом лотос - весьма прихотливый: цветет только в проточных, теплых и чистых водоемах. Но настолько же и выносливый. Несмотря на то, что относится к тропическим видам, отлично приспособился к холодным дальневосточным зимам.

Пышные бутоны словно парят над водной гладью. А их огромные листья будто покрыты воском - вода в них не задерживается и перекатывается каплями. Растение занесено в Красную книгу, поэтому собрать букет из лотосов не получится. Да и смысла в этом нет: цветок завянет через пару часов, даже если в воду поставить. Поэтому остается только любоваться.

Умиротворенные лотосы особенно почитают в азиатской культуре, считая их символом чистоты, процветания и жизни. Это растение здесь не относят к числу редких, поэтому его выращивают, перерабатывают, используют в медицине и даже кулинарии. В ход идет весь цветок. И сам бутон, и его корень, стебель. И даже семена, по вкусу напоминающие горох. Блюда из лотоса не считаются в Азии чем-то необычным.

Лотос нередко путают с такими похожими на него кувшинками. Но объединяет эти растения, конечно, их красота и то, что растут они в водоемах.

Лотосы - визитная карточка Приморья. Цветут они всего несколько недель. Розовые бутоны притягивают к себе и иностранных туристов, и жителей из разных уголков России. Ведь считается, что увидевший цветение лотоса будет счастливым всю жизнь.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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