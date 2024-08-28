Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Ромы Ситникова

У мальчика очень редкий диагноз

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение девятимесячного Ромы Ситникова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика очень редкий диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Организм ребенка не в силах бороться с вирусами, и любая инфекция может стать смертельной. Единственный шанс на спасение - пересадка костного мозга. Но до и после операции нужна терапия специальными препаратами. Их стоимость - почти четыре миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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