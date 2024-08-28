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Собянин обнародовал первые результаты программы стимулирования создания мест приложения труда

10:04
  • среда
  • 28 августа 2024

Мэр поделился успешными показателями

Программа стимулирования создания мест приложения труда начала свою работу еще четыре года назад и направлена на привлечение инвесторов для строительства социально и экономически важных объектов, а также создания для москвичей рабочих мест ближе к дому, подчеркнул в своем официальном телеграм-канале Сергей Собянин.

Планируется построить свыше 200 объектов: это школы, детские сады, музей, промышленные, образовательные, спортивные комплексы и офисные центры, поликлиники и многое другое. В результате найти работу в шаговой доступности от дома смогут больше 281 тысячи горожан.

Уже готовы 22 объекта, включая восемь садиков, шесть школ и три технопарка, что позволило дать около десяти тысяч новых рабочих мест.

Ранее Сергея Собянин рассказал об обновлении московских школ и колледжей. Около пяти тысяч зданий школ, детских садов и колледжей  подготовлено в столице, чтобы принять детей в новом учебном году. кроме того с этого года в МЭШ по ряду предметов внедрят систему искусственного интеллекта, а в рамках большой программы "Моя школа" ежегодно порядка 100 учебных заведений будут реконструировать по новому стандарту.

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