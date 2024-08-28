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ФСБ сорвала нападение на православную церковь в Ингушетии

10:12
  • среда
  • 28 августа 2024

Задержанные - граждане России

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов на территории Ингушетии.

Задержаны шесть приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. Их поймали в городе Назрань и селе Кантышево, все они граждане России.

Преступники намеревались совершить диверсии и теракты в отношении правоохранительных органов республики, а также готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже, сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается. Задержанные дали признательные показания. Один из фигурантов рассказал на допросе, что получал инструкции от боевика, находящегося в Сирии.

По месту обыска обнаружены и изъяты СВУ, огнестрельное и холодное оружие, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также символика террористической организации.

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