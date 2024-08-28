Ангар с РСЗО HIMARS уничтожен в Сумской области

Ликвидирована установка и боекомплекты

Российские бойцы нанесли удар по ангару с установками реактивной системы залпового огня HIMARS в Сумской области. Об этом в среду, 28 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство, в результате этого удара уничтожена пусковая установка и шесть боекомплектов реактивных снарядов.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

16 августа сообщалось, что две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, с которых велись обстрелы Курской области, уничтожены в Сумской области. Это произошло в районе населенного пункта Мирополье.

При этом глава чешского кабмина Петр Фиала заявил, что "мы не ожидаем какого-то выразительного изменения на поле боя" в пользу Украины, а уж принципиальный перелом и подавно маловероятен.

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