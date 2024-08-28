ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Турции объяснили, почему Украина не сможет восполнить людские потери

10:45
  • среда
  • 28 августа 2024

Украинцы массово гибнут или бегут из страны

В попытках удержать территории Украина несет огромные людские потери, которые очень тяжело восполнить. На это указал турецкий эксперт Мете Ярар.

Как отметил Ярар в эфире Haber Global, киевский режим не дорожит своим самым ценным ресурсом — человеческим. Власти Украины даже не думают о том, что в скором времени у них может не остаться возможности найти новых военнослужащих.

По этой причине едва ли Украина сумеет восполнить огромные людские потери, резюмирует эксперт.

Ранее журнал The Economist отмечал, что украинские генералы просчитались и теперь рискуют проиграть ключевое сражение в Донбассе — первые успехи подняли боевой дух, но это длилось недолго, а надежды на то, что Россия может ответить перемещением войск из Покровска, не оправдались.

При этом Запад продолжает добиваться от киевского режима снижения призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет, поскольку пополнение рядов ВСУ — самый насущный вопрос для Киева и его кураторов. Это признал депутат Верховной рады Федор Вениславский.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.