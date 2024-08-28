Украинцы массово гибнут или бегут из страны
В попытках удержать территории Украина несет огромные людские потери, которые очень тяжело восполнить. На это указал турецкий эксперт Мете Ярар.
Как отметил Ярар в эфире Haber Global, киевский режим не дорожит своим самым ценным ресурсом — человеческим. Власти Украины даже не думают о том, что в скором времени у них может не остаться возможности найти новых военнослужащих.
По этой причине едва ли Украина сумеет восполнить огромные людские потери, резюмирует эксперт.
Ранее журнал The Economist отмечал, что украинские генералы просчитались и теперь рискуют проиграть ключевое сражение в Донбассе — первые успехи подняли боевой дух, но это длилось недолго, а надежды на то, что Россия может ответить перемещением войск из Покровска, не оправдались.
При этом Запад продолжает добиваться от киевского режима снижения призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет, поскольку пополнение рядов ВСУ — самый насущный вопрос для Киева и его кураторов. Это признал депутат Верховной рады Федор Вениславский.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram