Украинцы массово гибнут или бегут из страны

В попытках удержать территории Украина несет огромные людские потери, которые очень тяжело восполнить. На это указал турецкий эксперт Мете Ярар.

Как отметил Ярар в эфире Haber Global, киевский режим не дорожит своим самым ценным ресурсом — человеческим. Власти Украины даже не думают о том, что в скором времени у них может не остаться возможности найти новых военнослужащих.

По этой причине едва ли Украина сумеет восполнить огромные людские потери, резюмирует эксперт.

Ранее журнал The Economist отмечал, что украинские генералы просчитались и теперь рискуют проиграть ключевое сражение в Донбассе — первые успехи подняли боевой дух, но это длилось недолго, а надежды на то, что Россия может ответить перемещением войск из Покровска, не оправдались.

При этом Запад продолжает добиваться от киевского режима снижения призывного возраста на Украине с 25 до 18 лет, поскольку пополнение рядов ВСУ — самый насущный вопрос для Киева и его кураторов. Это признал депутат Верховной рады Федор Вениславский.

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