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Губин оставил Крутого без денег

10:28
  • среда
  • 28 августа 2024

Композитор заговорил начистоту

В Сочи завершается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Однако на сцене выступали не только начинающие, но и уже добившиеся признания артисты. Гвоздем программы и вовсе стал творческий вечер Андрея Губина, который оставил шоу-бизнес много лет назад на пике карьеры. Однако артист сам не выступал, его хиты исполнили Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Ревва и многие другие.

В беседе с журналистами организатор фестиваля, композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал о том, как ему удалось уговорить Андрея Губина выйти из тени. По словам Крутого, это Губин хотел с ним пообщаться.

"Мне передали, что он хотел бы поговорить. И что он только может через Telegram говорить, поэтому Дурова надо освобождать! Я ему позвонил, позвал на завтрак, он приехал ко мне домой, поговорили и приняли решение в честь его юбилея сделать концерт", - поведал продюсер.

Кроме того Игорь Крутой признался, что остался без денег. На мероприятии он не заработал ничего, передает телеграм-канал "Звездач".

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