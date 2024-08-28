Как культурные центры и библиотеки Москвы помогают жителям ЛНР и ДНР

Культурные центры и библиотеки Москвы помогают жителям новых регионов

Более 41,5 тысячи книг направили библиотеки и культурные центры Москвы в Луганскую и Донецкую народные республики с начала специальной военной операции.

Уникальный груз поступает не только в читальни Донбасса, но и в интернаты, а также военные госпитали. Только за шесть месяцев 2024 года из фондов столичных библиотек выделили и передали более 4,6 тысячи экземпляров книг. Такая работа ведется с 2022 года, когда в рамках благотворительного проекта "Библиотеки Москвы — библиотекам ДНР и ЛНР", инициированного столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики, библиотеки собрали для жителей ЛНР и ДНР 5,5 тысячи книг на русском языке.

Это классические произведения, современная художественная литература, а также издания для детей и подростков.

Еще 20 260 экземпляров тогда выделили из фондов библиотек Москвы для библиотек, интернатов и госпиталей Донецкой и Луганской народных республик, а годом позже туда же отправили еще 11 223 книги из фондов. Кроме того, в 2024 году в школу искусств № 3 Мариуполя передали 25 комплектов хореографических костюмов, а еще отправили 50 коробок сладких подарков для детей. 197 наборов сладостей передали и в 2023-м. Поддерживая праздничные акции, библиотекари и работники культурных центров переслали 4085 поздравительных открыток, детских рисунков для бойцов, писем поддержки, а еще грамоты ребятам из ЛНР и ДНР за участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка "Рождество у камина". Более полутора сотен теплых писем передали в Донбасс ранее — в 2022-м и 2023-м.

Столичные культурные центры выделяют билеты на посещение культурных мероприятий в Москве.

Так, 300 билетов на семейные спектакли и концерты, включая новогодние представления, выдали в 2024 году, 2762 билета на 12 мероприятий — в 2023-м и 315 на пять событий предоставили в 2022-м.

Вместе со всей Москвой библиотеки и культурные центры участвуют в сборе гуманитарной помощи.

В 2024 году в Донбасс отправили 3377 различных товаров. Среди них канцелярские принадлежности, одежда, игрушки, водонагреватели и другие необходимые вещи. Ранее, в 2022–2023 годах, отправили 50 коробок гуманитарной помощи. В посылки вошли также наборы для новорожденных и медицинские расходные материалы.

Организовано участие студентов Донецкого государственного университета, Луганского государственного педагогического университета и Луганского юридического института в третьем межрегиональном конкурсе художественного плаката "Культура против терроризма".

В рамках указов Мэра Москвы от 5 октября 2022 года № 56-УМ "О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации" и от 21 февраля 2023 года № 8-УМ "О дополнительных мерах социальной поддержки семьям военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях" в целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, за период с 8 октября 2022 по август 2024 года учреждениями культурно-досугового и библиотечного типа, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, 516 детям из числа семей мобилизованных, контрактников и добровольцев предоставлено бесплатное посещение занятий в кружках и секциях.

Восстановлению новых российских регионов и возвращению к нормальной жизни помогает вся страна. Президент России Владимир Путин отметил самоотверженность 40 тысяч строителей, которые работают сейчас в новых регионах России. Президент подчеркнул их мужество — строители и коммунальщики, несмотря на боевые действия и все сопутствующие сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию, ремонтируя и возводя новые дороги, жилые дома, ключевые звенья инфраструктуры.

Более двух лет столица поддерживает жителей новых территорий России. За это время неравнодушные москвичи собрали 3,8 миллиона различных товаров: продукты питания, одежда, постельное белье и душевые принадлежности, канцелярские и хозяйственные предметы, средства личной гигиены, детские вещи и питание, а также средства индивидуальной защиты, техника и товары для животных.

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