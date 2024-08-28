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Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова предложила установить налоговые льготы для крепких семей

10:38
  • среда
  • 28 августа 2024

Инициатива укрепит традиционные ценности

Власти работают над поощрением россиян за долгий брак. Для крепких семей могут ввести налоговые вычеты.

Размер вычета будет зависеть от количества совместно прожитых лет, рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова. Для тех, кто состоит в браке от 10 до 15 лет, могут ежегодно возвращать 5% НДФЛ, от 16 до 20 лет – 7%, от 21 до 25 лет – 8%.

"А супругам, отметившим серебряную свадьбу, максимальные 10 % налога", - рассказала автор инициативы.

Мера будет способствовать укреплению института семьи и традиционных ценностей, уверена Мельникова.

В настоящий момент идет работа над юридическими и экономическими аспектами предложения о налоговых вычетах для крепких семей.

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Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова
Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова
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