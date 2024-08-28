Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Развивать бизнес на иностранных рынках предпринимателям помогает Московский экспортный центр

Московские компании поставляют свою продукцию более чем в 160 стран мира. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, за рубежом востребованы товары легкой, пищевой, химической промышленности, кино и анимация, медицинские технологии.

Развивать бизнес на иностранных рынках предпринимателям помогает Московский экспортный центр. За семь лет его инструментами воспользовались более 17 тысяч компаний.

Так, на мастер-классах и лекциях можно подробно узнать о нюансах международной коммуникации, логистики и таможенного оформления. Регулярно проводят выставки за рубежом.

Экспортерам также доступна гранатовая поддержка и льготное кредитование.

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