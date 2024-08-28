ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

10:26
  • среда
  • 28 августа 2024

Развивать бизнес на иностранных рынках предпринимателям помогает Московский экспортный центр

Московские компании поставляют свою продукцию более чем в 160 стран мира. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, за рубежом востребованы товары легкой, пищевой, химической промышленности, кино и анимация, медицинские технологии.

Развивать бизнес на иностранных рынках предпринимателям помогает Московский экспортный центр. За семь лет его инструментами воспользовались более 17 тысяч компаний.

Так, на мастер-классах и лекциях можно подробно узнать о нюансах международной коммуникации, логистики и таможенного оформления. Регулярно проводят выставки за рубежом.

Экспортерам также доступна гранатовая поддержка и льготное кредитование.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира
Московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.