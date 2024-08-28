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Лолита Милявская рассказала о трагедии

10:55
  • среда
  • 28 августа 2024

Певица прокомментировала острую новость

Недавно депутат Государственной Думы Султан Хамзаев высказался о введении запрета звездам эстрады, певцам, шоуменам выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А если концерт планируется больше чем на 500 человек, то нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики, считает политик.

"Я не думаю, что это возможно. Как вы это себе представляете? Сдавать мочу и дуть в трубочку? Но все мы знаем, как работала эта система на дорогах - люди дули в трубочку, потом платили денежку, а потом на автобусной остановке сбивали насмерть по шесть человек. Вот это трагедия!" - высказала мнение Лолита.

При этом артистка призналась, что одно время тоже могла выйти на сцену нетрезвой от страха или волнения или для настроения. Но постепенно певица поняла, что это неверный путь.

"Потом понимаешь, что работаешь под алкоголем хуже. Это некачественная работа! Поэтому в первую очередь ограничения должны вводить артисты сами себе, думая: неужели я не могу выйти на сцену без ничего?" - приводит слова артистки "Мир новостей".

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