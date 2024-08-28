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Неразорвавшийся снаряд HIMARS обезврежен рядом с Курской АЭС

11:19
  • среда
  • 28 августа 2024

Об этом рассказали в Росгвардии

Инженеры Росгвардии обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас HIMARS вблизи Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом в среду, 28 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.
Артиллерия нанесла мощный удар по боевикам в Курской области

Как уточнили в Росгвардии, инженерно-разведывательная группа получила информацию о том, что в Курской области в пяти километрах от атомной электростанции найден сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Поскольку найденная боевая часть снаряда вошла в землю, инженеры Росгвардии уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС и согласился, что опасность ядерного инцидента в регионе действительно существует. Эксперт предупредил, что "если на станцию окажут какое-либо воздействие, последствия будут очень серьезными".

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины в ночь на 22 августа предприняли попытки атаковать Курскую АЭС. Эта вылазка врага была сорвана, атомный объект продолжил работу в нормальном режиме.

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