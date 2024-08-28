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Второй этап международных учений НАТО стартовал в Литве

11:46
  • среда
  • 28 августа 2024

Он пройдет с 28 по 30 августа

В Литве на полигоне у границы с Калининградской областью на международных учениях Arsus Vilkas 24-2 военные отрабатывают тактическое наведение авиации на наземные цели. Об этом в среду, 28 августа, сообщило литовское Министерство национальной обороны.
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Как отмечает ведомство, основная цель учений — отработка умений военнослужащих Литвы, Эстонии, США и боевой группы передовых сил НАТО планировать и координировать непосредственную поддержку с воздуха.

На втором этапе маневров с 28 по 30 августа бойцам предстоит управлять самолетами, выполняющими задачи миссии Балтийской воздушной полиции, отрабатывать стандартные процедуры призыва самолетов и осуществлять тактическое наведение самолетов с помощью специального лазера и радиосвязи, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тысяч военнослужащих будет размещена в финском городе Миккели неподалеку от границы Финляндии с Россией.

При этом в НАТО опасаются угроз от других объединений. Бывший верховный главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявлял, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна стать серьезной угрозой для Североатлантического альянса.

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