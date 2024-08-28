Должна была выйти замуж за другого: Кушанашвили высказался о браке Алсу и Абрамова

Шоумен прокомментировал развод пары

Накануне, 27 августа, Пресненский суд развел певицу Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Скандально известный шоумен, популярный ведущий Отар Кушанашвили прокомментировал эту новость. По его словам, артистке вообще не стоило так рано выходить замуж. К тому же, по мнению шоумена, певице подходил совсем другой человек.

"Я разговаривал с ней, хотя и с Нюшей разговор такой был, но никто меня не послушал. Я говорил: зачем так рано выходить замуж? Вышла за Яна Абрамова, а мне казалось, она должна выйти за Гэри Барлоу, лидера группы Take That. Я думал, вот ее партия. А она вышла за Абрамова", - развел руками телеведущий.

Кушанашвили поддерживает Алсу в ее решении и не понимает, почему многие представители отечественного шоу-бизнеса вдруг встали на сторону Яна Абрамова и начали призывать артистку сохранить семью.

"И вдруг в эту тяжбу включаются все околомужчины русского шоу-бизнеса. Говорят: "Ян так любит свою жену. Пусть она подумает". Киркоров, ну ты-то куда? Какой брак? Зачем? Ну как же можно? Это же матримониальные отношения, а у тебя об этом весьма расплывчатые представления", - цитирует Отара StarHit.

Ранее адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский утверждал, что бизнесмен настаивал на сохранении семьи, однако певица была категорически против. Кроме того, по словам защитника Абрамова, недавно вскрылось некое важное обстоятельство, из-за которого якобы супружеская жизнь артистки и бизнесмена стала невозможна.

Напомним, что Алсу подала на развод несколько недель назад. Ходят слухи, что певица устала терпеть мужнину неверность.

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