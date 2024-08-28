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Стартовал фестиваль "Отчизна великих людей"

11:49
  • среда
  • 28 августа 2024

В программе - показы оперетты Дмитрия Шостаковича и оперы Сергея Прокофьева

В Москве стартовал фестиваль "Отчизна великих людей". В программе - показы оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черемушки" и оперы Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке".

Произведения выбраны не случайно - в них показаны характеры героев, которые стойко преодолевают трудности. А главная цель проекта - выразить солидарность и поддержку участникам СВО и жителям прифронтовых территорий.

В постановках участвуют артисты из разных уголков страны, в том числе из новых регионов.

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Фестиваль "Отчизна великих людей"
Фестиваль "Отчизна великих людей"
Фестиваль "Отчизна великих людей"
Фестиваль "Отчизна великих людей"
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