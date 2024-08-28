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Названа причина, почему Орбакайте и Пугачева почти не видятся

12:15
  • среда
  • 28 августа 2024

Эксперт объяснил ситуацию

Когда Кристина Орбакайте появилась на свет, ее мать Алла Пугачева была занята карьерой, поэтому воспитание девочки легло на плечи бабушки. Говорят, Кристине не хватало внимания родительницы, и она постепенно затаила на нее обиду.

Так это или нет, точно неизвестно. Однако со временем Орбакайте и Пугачева не только сошлись, но и записали несколько общих песен. Впрочем, последние годы Кристина и Алла редко видятся, у каждой своя жизнь. Пугачева покинула Россию и теперь мотается между Израилем, Кипром и Латвией. А Орбакайте давно живет на две страны: Россию и Америку. У каждой своя семья и свои заботы.

"Я уверена, что уважение и понимание долга, тяжелой работы мамы сделало свое дело. Я не думаю, что у Кристины с мамой сейчас есть какие-то сложности. Они действительно мало общаются", - рассказала ясновидящая Дарья Миронова Teleprogramma.pro.

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