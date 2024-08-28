Школьник умер после интервью стримера Mellstroy

Врачи не смогли его спасти

Школьник умер после просмотра интервью стримера Mellstroy (настоящее имя – Андрей Бурим) про шары с газом.

Инцидент произошел в Москве во дворе дома на Волгоградском проспекте. Подросток впечатлился стримом блогера и тоже решил попробовать газовые шары. После этого девятиклассник упал в обморок. Его попытались откачать полицейские, которые оказались рядом. Врачи скорой подключили подростка к ИВЛ и продолжали реанимировать по пути в больницу.

Четыре часа медики боролись за жизнь мальчика, но спасти не удалось. У него случился отек мозга, сообщил telegram-канал Mash.

Ранее Mellstroy угодил в скандал после избиения девушки в прямом эфире. На стримера было заведено уголовное дело по статье "Побои".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram