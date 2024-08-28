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В Лондоне разъяснили позицию по применению Storm Shadow для ударов по России

12:20
  • среда
  • 28 августа 2024

Великобритания не станет призывать к этому публично

Великобритания поддерживает использование украинской армией ракет Storm Shadow для ударов по территории России, но не будет публично призывать к этому шагу из страха, что это спровоцирует ссору с США.

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Как пишет в среду, 28 августа, The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах, Соединенные Штаты "боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело", в отличие от Великобритании.

Издание утверждает, что британские ракеты применяются вместе с секретными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона на их использование. Но там боятся, что это затянет американские войска в конфликт с Россией, а ракеты при этом не справятся с уничтожением российских целей.

Ранее посольство России в Соединенном Королевстве подчеркнуло, что заявления министра обороны Великобритании Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область глубоко аморальны и оторваны от реальности. Лондон лишь подливает масла в огонь и способствует эскалации конфликта, отметили в дипмиссии.

Тем временем в странах НАТО обостряются споры по поводу использования украинцами западного оружия на территории России. И далеко не все разделяют точку зрения британского экс-премьера Бориса Джонсона, который цинично назвал нападение на Курскую область "лучшими новостями за долгое время".

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