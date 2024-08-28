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Москвичам рассказали о погоде в первый учебный день

12:32
  • среда
  • 28 августа 2024

Сохранится аномальная для начала сентября жара

В первый учебный день, 2 сентября, в столичном прогнозируется очень теплая погода без осадков. Такой прогноз в среду, 28 августа, дают в Московском метеобюро.

Как рассказали метеорологи РИА Новости, в предстоящие выходные 31 августа и 1 сентября в Москве ожидается до 28 градусов жары, осадки не предвидятся. Такая же погода откроет первую неделю осени.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что обычно в Москве случаются заморозки в первых числах сентября — это может повториться и предстоящей осенью, хотя однозначно говорить об этом пока рано.

Между тем ученые предупреждают, что радоваться потеплению климата и аномально теплым денькам в сентябре не стоит. Если оценивать погодную статистику с 2015 года, Земля, напротив, охлаждается — метеорологи говорят о том, что на глобальном уровне мы вступаем в похолодание, поскольку тепла от небесного светила наша планета получает меньше.

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