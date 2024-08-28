В России распространяется лихорадка Западного Нила

Число больных увеличивается

В Татарстане растет число заболевших лихорадкой Западного Нила. Опасную инфекцию выявили почти у 60 человек. Состояние большинства пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

Проблема приобретает массовый характер в регионах центральной России. Только за последние дни лихорадку выявили в Волгоградской и Ярославской областях. А ранее заразились жители Рязанской, Тульской и Астраханской областей, сообщает "Пятый канал".

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор провел в Татарстане противоэпидемические мероприятия из-за лихорадки Западного Нила. Отловлены и исследованы комары, которые, собственно, и являются переносчиками заболевания, специалисты ведомства не обнаружили у них вирус лихорадки.

Напомним, что лихорадка Западного Нила – опасный вирус. При заражении происходит общая интоксикация организма, в тяжёлых случаях поражается центральная нервная система. Первые симптомы заболевания – повышенная температура, слабость, боль в глазных яблоках, мышцах и пояснице.

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