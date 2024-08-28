ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

Продвижение в глубину обороны противника продолжается

Российские бойцы группировки "Центр" взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР.

После освобождения населенного пункта ВС России продолжили движение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Также российская армия нанесла поражение шести бригадам ВСУ в районе Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки в ДНР, а также отразили семь контратак штурмовых групп.

В зоне действия группировки "Центр" противник за сутки потерял до 475 военных и 10 единиц техники.

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