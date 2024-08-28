Россия в любом случае добьется целей спецоперации

Заявления представителей киевского режима о некоем плане "победы над Россией" не новы. Об этом напомнил в среду, 28 августа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что нападение украинских националистов на Курскую область якобы является элементом "плана победы" над Россией.

Кроме того, агентство Bloomberg утверждало, что Зеленский представит президенту США Джо Байдену план по "принуждению России к прекращению конфликта" на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

Песков подчеркнул, что в Москве не впервые слышат подобные заявления от представителей киевского режима, при этом полностью отдавая себе отчет в его сущности.

Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей, цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Неделей ранее источник, близкий к Зеленскому, уверял, что украинские власти хотят уже приближающейся осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией — Киев стремится "начать разговор" с Москвой.

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