Песков опроверг слухи об отправке срочников в Курскую область

Это фейк

Публикации ряда средств массовой информации о том, что Россия якобы направляет солдат срочной службы в Курскую область, атакованную украинскими националистами, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в среду, 28 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что "чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности". В администрации президента не считают нужным комментировать подобное, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что позиция российских властей относительно неучастия срочников в СВО неизменна. Парламентарий заверил, что "мы как не планировали их брать, так и не будем это планировать".

Российский лидер и Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, комментируя возможность привлечения срочников к спецоперации, заявлял, что необходимости в этом нет. Глава государства отметил, что для участия в СВО набор контрактников и добровольцев идет "неплохо".

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